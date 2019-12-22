22.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:38

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Ceyhan Belediyesi Basketbol Spor Kulübüne 77-46 mağlup oldu.

Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyodu 21-6, devreyi 39-21 önde tamamlayan Ceyhan Belediyesi, başarılı oyununu üçüncü periyotta da devam ettirdi. Bu periyodu da 62-37 önde geçen konuk ekip, salondan 77-46 galip ayrıldı.

Bandırma temsilcisinde Begüm Kumtepeli, Şükran Çapalı ve Şeyma Kum 9'ar sayı ile oynadı. Ceyhan Belediyesi Basketbol Kulübü'nde ise Özlem Şeyda Çapuroğlu 16, Sümeyya Özcan ve Pınar Ceylan 14'er, İrem Kikiler ve Fatma Nur İçaçan da 10'ar sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: AA