Kadınlar birlikte daha güzel, daha güçlü…

ADANA (Habermetre) - Büyükşehir Payhane Kafe'de, kadınların güçlenmesi için farkındalık etkinliği…

Adanalı Ünlü Blogger, Nuray Karalar'la birlikte leziz yemekler yaptı, canlı yayında Payhane'yi tanıttı…

Adanalı ünlü yemek bloggeri Nurşen Aksoy, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mutfak atölyesi Payhane'de, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar'la birlikte yemek yaptı. Etkinlik Nurşen Aksoy'un sosyal medya mecralarından canlı yayınlandı.

KADINLAR ÜRETİYOR VE KAZANIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kadınların meslek edinmesi ve aile bütçelerine katkı sunması, böylece ekonomik hayatta güçlenerek, kadın-erkek eşitliği mücadelesine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirdiği Payhane Kafe'de Nuray Karalar'la birlikte yemek yapan Nurşen Aksoy, "Payhane'de kadınlarımız pişiriyor, pişirirken öğreniyor ve hazırladıkları yemekleri de insanlara çok uygun ücretle sunarak, kendi ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Kadınlar el ele daha güzel, birlikte daha güçlü" dedi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DOSTU BİR BELEDİYE

Nuray Karalar da, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadın dostu bir belediye olduğunu, kırsalda ve merkezde kadının güçlenmesi için projeler ve faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Payhane Kafe'lerin

ilçelerde de hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

CANLI YAYINDA BİRBİRİNDEN LEZİZ YEMEKLER YAPILDI

Nurşen Aksoy ve Nuray Karalar, Payhane Kafe mutfağında birlikte tavuklu Afgan pilavı, maş fasulye salatası, acı biberli ekmek, pancar salatası ve limonlu chiffon kek yaptı. Birbirinden leziz yemekler katılımcılara, kursiyerlere, destek için gelen gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlara ikram edildi.

KADINLAR MEB ONAYLI SERTİFİKA ALIYOR

Canlı yayınlanan mutfak workshop sırasında Payhane Kafe tanıtıldı, yapılan iş anlatıldı. Kadınların öğrenip ürettiği yemekleri satışa sunarak gelir elde ettikleri bir mutfak atölyesi olarak da tanımlanabilecek Payhane Kafe; kadınlara aşçılık sertifikası verilen bir merkez. Burada kadınlar aşçılık ve pasta atölyelerine katılıyor, MEB'den onaylı sertifika alıyor. Ürettikleri lezzetleri de Payhane Kafe'de satarak evlerine katkı sağlıyorlar.

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