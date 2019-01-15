Kadınlar Bilgi Teknolojilerini Daha Etkin Kullanmalı"

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, "Kadınlar bilgi teknolojilerini etkin kullanmalı, temel finansal konularda bilinçlenmeli ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeli." dedi.

Öztezel, TOBB tarafından bir otelde düzenlenen "Kız Kardeşim Kadın Girişimciler ile İlham Buluşmaları" toplantısında, kadın girişimciliğinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, daha donanımlı hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de kadın girişimci ve yönetici sayısının yetersiz olduğuna dikkati çeken Öztezel, "Kadınlarımız, erkeklerin gerisinde kalıyor. Kadınlarımızın finansal bilgilere erişimleri erkeklerin çok daha gerisinde. Gelişmiş ülkelerde bile bu böyle. Kadınlar bilgi teknolojilerini etkin kullanmalı, temel finansal konularda bilinçlenmeli ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeli." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ise Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36 düzeyinde olduğunu anımsattı.

Bu sorunun, kadınların eğitimde yeteri kadar yer almamasından kaynaklandığına işaret eden Kestelli, kadınların eğitim seviyesinin yükselmesinin, ekonomik hayattaki yer ve şartlarının düzelmesiyle paralel olarak gelişeceğini dile getirdi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de kız çocukları ve kadınlara dair yapılan her türlü eğitim desteğinin çok daha anlamlı olduğunu kaydetti.

TOBB, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilen projeyle, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA