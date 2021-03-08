Kadınlar, Beyoğlu'nda Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Beyoğlu'nda bir araya gelen ve yürüyüş yapan bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Beyoğlu'nda bir araya gelen ve yürüyüş yapan bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Polis ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi ve buraya çıkan ara sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Kadınlar, ellerinde pankart, döviz ve afişlerle Sıraselviler Caddesi'nde toplandı. Grup, sloganlar ve enstrümanlar eşliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da kadınların oluşturduğu korteje gelerek atılan sloganlara alkışla destek verdi.

Kadınlar, "Feminist Gece Yürüyüşü"nü Sıraselviler Caddesi'nden Karaköy'e kadar sürdürdü. Kılıç Ali Paşa Camisi önünde tekrar toplanan kadınlar, buradan olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen