'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı
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'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | Ekonomi

'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet yürüten Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 'kadınlar beceremez' algısına karşı iş yerlerindeki farklı birimlerde 180 kadına istihdam sağladı.

'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet yürüten Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 'kadınlar beceremez' algısına karşı iş yerlerindeki farklı birimlerde 180 kadına istihdam sağladı.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, alanında fark oluşturmaya devam ediyor. Birçok alanda kadınların bir şeyleri beceremeyeceği algısı hakimken ve Diyarbakır'da istihdam konusuna alan darken, Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, algıları yıkarak bünyesinde Gıda Mühendisinden, kadın pasta ustasına, stajyerden kasiyere kadar birçok iş kolunda 180 kadına istihdam sağladı.

"Kadınlarımız işlerini daha güzel, daha temiz yapıyor"

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, kadın istihdamına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Elaldı, "Onun için birçok yerimizde istihdamın genelini de bayan olarak tercih etmekteyiz. Ustalarımız da var, tezgahta kalan da var, kasiyerlerimiz var, stajyerlerimiz, gıda mühendislerimiz var. 180'e yakın kadın istihdamımız var. Kadınlarımız bizim değerlerimizdir, kadınlarımız işlerini daha güzel, daha temiz daha hijyenik ortamlarda daha düzgün yapıyor. Bu nedenle tercihimiz o yüzden bayanlardan yanadır" dedi.

"Pandemi döneminde bize istihdam sağladılar"

Hacıbaba Pastanelerinde görevli gıda mühendisi Yıldız Teyfur, haziran ayından beri Hacıbaba Pastanelerinde çalıştığını ifade etti. Teyfur, "Mezun olduktan sonra sıkıntılar yaşadık bir bayan olarak. Burada kadın istihdamına çok önem veriliyor. Normalde diğer yerlere baktığımızda kadın sayısı çok azdır. Hacıbaba Pastanelerinde ise bu sayı daha fazladır. Hem şubelerimizde olsun hem de diğer birimlerimizde olsun kadın istihdamının fazla olduğunu görebilirsiniz. İstanbul'daki şubelerimizde de kadın çalışan sayısı fazladır. Pademi döneminde hem erkelerde hem de bayanlarda oldukça sıkıntı çekildi. Ama bizim burada özellikle bayanlara yardımcı oldular, istihdamı sağladılar" diye konuştu.

"Bazı imalathanelerde, ya da bazı işlerde hala kadınların çalışmasını onaylamıyorlar"

Pasta ustası Başak Şanlı ise 3 senedir meslekte olduğunu söyledi. Şanlı, "Erkeklerin zihniyetinde kadınlar evde oturacak, çocuk bakacak var ama öyle bir şey yok. Eğer evde oturup çocuk bakılıyorsa o da bir emektir. Bazı imalathanelerde, ya da bazı işlerde hala kadınların çalışmasını onaylamıyorlar. Hala geri kafayla yaşıyorlar. Ama Hacıbaba Pastaneleri öyle yapmadı. Sağ olsun patronlarım olsun, ustalarım olsun, iş arkadaşlarım olsun böyle bir imkan sundular. Çalışıyorum, işimdeyim. Bayan arkadaşlarımın da olmasından mutluyum" şeklinde konuştu.

'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı
'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı
'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı
'Kadınlar beceremez' algısını yıkarak 180 kadına farklı birimlerde istihdam sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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