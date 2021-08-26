Kadınlar bazlama yapmayı öğrendi
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Kadınlar bazlama yapmayı öğrendi

Kadınlar bazlama yapmayı öğrendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortak açılan 'Bazlama' kursu tamamlandı.

Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortak açılan 'Bazlama' kursu tamamlandı.

Sungurlu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan 'Bazlama' kursuna 25 kursiyer başvururken, 21 kursiyer kursu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Verilen eğitimlerde kursiyerler bazlamanın yapımını öğrendiler. Bazlama kursuna katılan kursiyerler eğlenceli ve keyifli bir eğitim aldıklarını ifade ederek bu imkanı kendileriune sağlayanlara teşekkür ettiler.

İlçe kalkından gelen yoğun talep üzerine 'Bazlama' kursunun tekrar açılacağı ve kayıtların devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kadınlar bazlama yapmayı öğrendi
Kadınlar bazlama yapmayı öğrendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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