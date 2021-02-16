Kadınlar basketbolda Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçının saati değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadınlar basketbolda Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçının saati değişti

16.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:50
Kadınlar basketbolda Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçının saati değişti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın saat 17.15'te Güngören Spor Salonu'nda oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasının saati ve yeri değiştirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın saat 17.15'te Güngören Spor Salonu'nda oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasının saati ve yeri değiştirildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Herbalife Nutrition KBSL 20. haftasında evimizde oynayacağımız Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, Güngören Spor Salonu'nda süren tadilat çalışmaları sebebiyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karşılaşmanın başlangıç saatinin 18.30 olarak güncellendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Alişan Özge Özder Prens Harry İrem Derici
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Terör Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar basketbolda Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçının saati değişti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 17:03:04. #1.15#
title