Kadınlar basketbolda Çeşme ve Urla Play-Off'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlar basketbolda Çeşme ve Urla Play-Off'ta

Kadınlar basketbolda Çeşme ve Urla Play-Off'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde İzmir'i temsil eden ekiplerden Urla Belediyespor ve Çeşme Basketbol, Süper Lig yarışında sezonun bitmesine haftalar kala Play-Off'a kalmayı başardı.

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde İzmir'i temsil eden ekiplerden Urla Belediyespor ve Çeşme Basketbol, Süper Lig yarışında sezonun bitmesine haftalar kala Play-Off'a kalmayı başardı. İlk temelleri 1946 yılında atılıp yıllardır kadın basketbolunda istikrarlı olan Urla ve bu sezon çıkış yakalayan Çeşme, koronavirüs pandemisine rağmen normal sezon bitmeden 4 hafta önce Play-Off biletini ceplerine koydu. İki takımın Play-Off'u garantiledikten sonra hafta sonu oynadıkları İzmir derbisini ev sahibi Çeşme 84-66 kazandı. Çeşme-Urla-Karaburun Yarımadası'nın iki temsilcisi mücadele öncesi dostluk fotoğrafı çektirdi. Oynadıkları 25 maçta 13'er galibiyet alan iki ekip, normal sezonun son 3 haftasını tamamladıktan sonra Süper Lig için Play-Off'ta mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ryan Babel Ünal Karaman Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınlar basketbolda Çeşme ve Urla Play-Off'ta - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:33:27. #1.16#

title