Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Heyecan Başlıyor

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası, yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona Artuklu Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Turnuvanın ilk gününde yarın Yakın Doğu Üniversitesi- Abdullah Gül Üniversitesi ile Botaş-Çukurova Basketbol karşılaşmaları oynanacak.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlayan, Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Abdullah Gül Üniversitesi PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

Maç programı

Kupada maç programı şu şekilde:

21 Şubat Çarşamba

15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi

18.00 Botaş-Çukurova Basketbol

22 Şubat Perşembe

15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

18.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor

23 Şubat Cuma

15.30 Birinci yarı final karşılaşması

18.00 İkinci yarı final karşılaşması

25 Şubat Pazar

15.00 Final