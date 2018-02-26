Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Heyecan Başlıyor
Mardin'in ev sahipliğini yapacağı organizasyon yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası, yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona Artuklu Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.
Turnuvanın ilk gününde yarın Yakın Doğu Üniversitesi- Abdullah Gül Üniversitesi ile Botaş-Çukurova Basketbol karşılaşmaları oynanacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlayan, Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Abdullah Gül Üniversitesi PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.
Maç programı
Kupada maç programı şu şekilde:
21 Şubat Çarşamba
15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi
18.00 Botaş-Çukurova Basketbol
22 Şubat Perşembe
15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
18.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor
23 Şubat Cuma
15.30 Birinci yarı final karşılaşması
18.00 İkinci yarı final karşılaşması
25 Şubat Pazar
15.00 Final