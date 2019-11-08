Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta programı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Samsun Canik Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, Elazığ İl Özel İdare'yi, Fenerbahçe de BOTAŞ'ı konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı maç oynamadan geçirecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Samsun Canik Belediyespor - Çukurova Basketbol
13.30 Çankaya Üniversitesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
14.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor
15.15 Galatasaray - Elazığ İl Özel İdare
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor
17.30 Fenerbahçe - BOTAŞ
(İHA)