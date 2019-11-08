Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta programı

08.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:25

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Samsun Canik Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, Elazığ İl Özel İdare'yi, Fenerbahçe de BOTAŞ'ı konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı maç oynamadan geçirecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Samsun Canik Belediyespor - Çukurova Basketbol

13.30 Çankaya Üniversitesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

14.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor

15.15 Galatasaray - Elazığ İl Özel İdare

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor

17.30 Fenerbahçe - BOTAŞ

(İHA)

Kaynak: İHA