Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.
TBF, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Demirören Haber Ajansı - Spor