Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak - Haberler

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.

TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir" denildi.

(iHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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