Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı açıklandı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçlarının ardından Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi, Galatasaray ile Nesibe Aydın yarı finalde eşleşti.

Yarı final serilerinde 3 galibiyete ulaşacak takımlar finale yükselecek.

Play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

2 Nisan Cuma:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi

3 Nisan Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

4 Nisan Pazar:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo

8 Nisan Perşembe:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

9 Nisan Cuma:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Gerekirse)

10 Nisan Cumartesi:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi (Gerekirse)

13 Nisan Salı:

16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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