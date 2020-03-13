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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.

13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:


Yarın


13.00 Galatasaray - Fenerbahçe


14.00 Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB.


15.15 Beşiktaş - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol


16.00 Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi


16.30 Çankaya Üniversitesi - Botaş


17.00 İzmit Belediyespor - Samsun Canik Belediye - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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