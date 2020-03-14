SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77 - Spor
Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

14.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:01
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77'lik galibiyetle ayrıldı.


Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx


Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4


Başantrenör: Efe Güven


Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9


Başantrenör: Victor Lapena


1. periyot: 18-18


Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)


3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)


5 faul: Hartley (Galatasaray) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Spor
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Spor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Spor
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Muhterem Nur Müslüm Gürses
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:36:48. #1.15#