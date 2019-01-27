Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 60 - Fenerbahçe: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 68-60'lık skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler 13. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. mağlubiyetini aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe Vaughn'un hücumdaki etkinliğiyle skoru 11-4 yaptı. Daha sonra Abdi, Jefferson ikilisi ile cevap veren Galatasaray skoru eşitledi (13-13). Çekişmeli geçen periyodun bitimine 9 saniye kalan İnci ile sayı bulan sarı-kırmızılılar 17-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Esra'nın basketi ile öne geçerek başlayan Fenerbahçe, Plum'un hücumda sırtlamasıyla farkı 5'e çıkardı (23-28). Sarı-kırmızılılar Şerife ve Grigalauskyte ile farkı azaltamaya çalışsa da sarı-lacivertliler devreye 31-28 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Galatasaray taraftarının da desteğini arkasında alarak savunmada sarı-lacivertlileri durdurdu. Şerife ve Jefferson'un basketleri 12-1'lik seri yapan sarı-kırmızılılar 40-39 öne geçti. Son anlarda Sinem ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Galatasaray periyodu 48-47 önde bitirdi.

Son periyoda Ayşe ve Vaughn'un basketleri ile 7-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe skor üstünlüğünü ele geçirdi (48-54). Son anlara çekişmeli geçen mücadeleden sarı-lacivertliler 68-60'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Fenerbahçe'de 27 sayı ile oynayan Kelsey Plum olurken, Galatasaray'da ise Mariah Jefferson 15 sayı ile takımına katkıda bulundu. Bu maçla birlikte Fenerbahçe 13. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx, Kerem Yılmaz xx

Galatasaray: Şerife xx 8, İrem Naz x, Sinem x 3, Işıl Alben x 1, Farhiya Abdi xx 10, İnci xx 4, Monika Grigalauskyte xx 9, Victoria Macaulay xx 10, Mariah Jefferson xxx 15

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 9, Birsel x, Vaughn xxx 19, Kelsey Plum xxx 27, Verameyenka x, Tuğçe Canıtez xx 5, Tilbe x, Özge x 3, Zandalasini xx 5, Esra x 2

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 17-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 28-31 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 48-47 (Galatasaray lehine)

5 Faulle çıkan: Abdi (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA