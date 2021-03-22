Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş: 82
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş: 82

22.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:09
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş: 82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin normal sezon son hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden B. Elazığ İl Özel İdare, rakibini 88-82 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin normal sezon son hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden B. Elazığ İl Özel İdare, rakibini 88-82 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk çeyreği 27-14 önde tamamladı. İkinci periyotta Beşiktaş farkı azaltsa da devreye Elazığ İl Özel İdare'nin 47-45'lik üstünlüğü ile girildi. Üçüncü periyotta pota altını etkili kullanan Beşiktaş, bu çeyreği 62-61 önde tamamladı. Müsabakanın son periyodunda Elazığ ekibi rakibine nazaran daha etkili bir performans sergiledi ve parkeden 88-62'lik galibiyetle ayrıldı. B. Elazığ İl Özel İdare'de Kelsey Mitchell 29 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Beşiktaş'ta Angela Salvadores'in 33 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Elazığ İl Özel İdare sezonu 36 puanla, Beşiktaş 34 puanla noktaladı.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş: 82
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş: 82

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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