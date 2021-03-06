Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 Samsun Canik Belediye: 34
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 Samsun Canik Belediye: 34

06.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:22
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 Samsun Canik Belediye: 34

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Samsun Canik Belediyesi'ni 83-34 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Samsun Canik Belediyesi'ni 83-34 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ ekibi ilk periyodu 22-10, ikinci periyodu 43-17, üçüncü periyodu 63-25 ve maçı 83-34'lük üstünlükle tamamladı. Üst üste ikinci galibiyetini alan B. Elazığ İl Özel İdare'de Şuğranur Hatice Sönmez 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. - ELAZIĞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 Samsun Canik Belediye: 34

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 Samsun Canik Belediye: 34 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:27:34. #1.16#
title