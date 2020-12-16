Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 89 Kayseri Basketbol: 76
Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında B. Elazığ İl Özel İdare evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 89-76 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında B. Elazığ İl Özel İdare evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 89-76 mağlup etti.
İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu konuk takım 18-16 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan bordo-beyazlılar, devreye 43-40 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Elazığ ekibi bu çeyreği de 72-56 üstünlükle geçti. Müsabakanın son periyodunda pota altını etkili kullanan B. Elazığ İl Özel İdare parkeden 89-76 galip ayrıldı.
Elazığ ekibinde Nika Baric 26 sayıyla galibiyette başrol oynarken, B. Kayseri Basketbol'da Esra Ural Topuz'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı