Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay BŞB: 76 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara'da konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 69-76 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara'da konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 69-76 mağlup oldu.



Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım, devreye 35-32 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare pota altını etkili kullandı ve bu periyodu 58-50 üstünlükle geçti. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare'yi 11 sayıda tutan Hatay ekibi, salondan 76-69 galip ayrıldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Hind Ben Abdelkader kaydettiği 16 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Riquna Williams'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA