Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 95 - Adana Basketbol: 86

30.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:24

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 95-86 mağlup etti.



Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan bordo-beyazlı ekip ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte her iki ekip de dış atışlarda önemli sayılar üretirken, devreye Elazığ ekibinin 49-42'lik üstünlüğü ile girildi. Üçüncü periyotta Adana ekibi bir ara öne geçse de daha az hata yapan Elazığ ekibi, bu çeyreği de 71-63 üstünlükle geçti. Mücadelenin son periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Elazığ ekibi, salondan 95-86'lık galibiyetle ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare'de Riquna Williams kaydettiği 43 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Adana ekibinde Alexis Price'nin 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



Ayrıca karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile eşi Berihan Kaldırım ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, maç sonu parkeye inerek Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı sporcuları ve antrenörlerini kutladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA