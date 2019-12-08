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Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.

08.12.2019 08:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 08:32
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Gelecek Koleji Basketbol'a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.


Salon: Servet Tazegül Salonu


Hakemler: Egemen Ercan xx, Kemal Digilli xx, Muzaffer Vardarlı xx


Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck xxx (19), Gökşen Fitik xx (6), Meltem Avcı xx (6), Bentley xxx (12), Marginean xx (10), Manso xxx (21), Feride Şevval Akalan x, İlayda Güner xx (8)


Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ xx (13), Gülse Uğur xx, Luca Ivankovic xxx (23), Barbee xx (10), Burke xx (17), Beril Albayrak x (1), Kübra İmren Siyahdemir xx (7), Ann Wauters xx (5)


Periyotlar:


1. Periyot: 21-21


Devre: 37-37


3. Periyot: 57-59


Beş faull: Marginean, Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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