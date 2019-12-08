Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8.Hafta
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Egemen Ercan xx, Kemal Digilli xx, Muzaffer Vardarlı xx
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck xxx (19), Gökşen Fitik xx (6), Meltem Avcı xx (6), Bentley xxx (12), Marginean xx (10), Manso xxx (21), Feride Şevval Akalan x, İlayda Güner xx (8)
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ xx (13), Gülse Uğur xx, Luca Ivankovic xxx (23), Barbee xx (10), Burke xx (17), Beril Albayrak x (1), Kübra İmren Siyahdemir xx (7), Ann Wauters xx (5)
Periyotlar:
1. Periyot: 21-21
Devre: 37-37
3. Periyot: 57-59
Beş faull: Marginean, Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol) - KAYSERİ