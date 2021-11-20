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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 64-68 mağlup oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 64-68 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligde üst üste 5.mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 4 sayı farkla kaybetti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Abdullah İlik xx, Berk Kurtulmuş xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde xx (5), Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç xx (8), Brooque Williams xx (11), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x (5), Destiny Slocum xxx (21),

İzmit Belediyespor: İdil Türk xx (8), Gülse Uğur xx (8), Melisa Korkmaz xx (14), Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopavo xx (6), Nirra Fields xxx (18), Viktotia Mircheva x (4), Kristina Jasmine Higgins xxx (10)

Periyotlar:

1.Periyot: 14-12

Devre: 36-22

3.Periyot: 48-44 - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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