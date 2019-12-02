Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında BOTAŞ'ı 61-58 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında BOTAŞ'ı 61-58 mağlup etti.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Tekin Özübir xx, Ozan Gönen xx, Yiğit Gönültaş xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (18), Shacobia Barbee xxx (15), Beril Albayrak x, Luca Ivankovic xxx (12), Ayşegül Günay xx (10), Gülse Uğur x, Kübra Siyahdemir, Ann Wauters xx (6)
Botaş: Cansu Köksal xxx (14), Melis Gülcan xx (5), Kuanitra Hollingsworth xxx (8), Büşra Akbaş xxx (14), Marina Baş x (6), Pelin Gülçelik xx (11), Senay Zeybek x
Periyotlar: 1.Periyot: 16-18 (Botaş) 2.Periyot: 11-16 (Botaş) 3.Periyot: 23-13 (Botaş) 4.Periyot: 11-11 (Berabere)
Devre: 27-34 (Botaş) - KAYSERİ