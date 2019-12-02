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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında BOTAŞ'ı 61-58 mağlup etti.

02.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:06
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Süper Ligi maçında Basketbol sahasında BOTAŞ'ı 61-58 mağlup etti.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Tekin Özübir xx, Ozan Gönen xx, Yiğit Gönültaş xx


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (18), Shacobia Barbee xxx (15), Beril Albayrak x, Luca Ivankovic xxx (12), Ayşegül Günay xx (10), Gülse Uğur x, Kübra Siyahdemir, Ann Wauters xx (6)


Botaş: Cansu Köksal xxx (14), Melis Gülcan xx (5), Kuanitra Hollingsworth xxx (8), Büşra Akbaş xxx (14), Marina Baş x (6), Pelin Gülçelik xx (11), Senay Zeybek x


Periyotlar: 1.Periyot: 16-18 (Botaş) 2.Periyot: 11-16 (Botaş) 3.Periyot: 23-13 (Botaş) 4.Periyot: 11-11 (Berabere)


Devre: 27-34 (Botaş) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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