Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşılaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşılaştı. Normal süresi berabere biten maç 2 kez uzatmaya gitti. Kazanan Bellona Kayseri Basketbol oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: İbrahim Altuntaş xx, İzel Deniz Pehlivan xx, Eyyüp Ayhan xx
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay xx (11), Luca Ivanovic xx (21), Kennedy Valentine Burke xxx (27), Kübra İmren Siyahdemir x (2), Shacobia Barbee xx (14), Gizem Sezer x (4), Sanem Gamze Zeren x (5), Gülse Uğur x (1), Klaudia Perisa xx (11)
Beşiktaş: Melek Uzunoğlu x (3), Nisa Yalçın x, Bahar Çağlar xxx (14), Yvonne Marche Anderson xxx (31), Deja Monet Middleton x, Melisa Korkmaz x, Elif Emirtekin x (3), Katsiaryna Snytsina xxx (25), Nina Bogicevic xx (15), Elif Bayram x,
Periyotlar: 1.Periyot: 19-19 (Berabere) 2.Periyot: 27-12 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 16-24 (Beşiktaş lehine) 4.Periyot: 15-22 (Beşiktaş lehine) 1.Uzatma Periyodu: 10-10 (Berabere) 2.Uzatma Periyodu: 9-4 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 46-31 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Normal Süre: 77-77 (Berabere)
5 Faul Alanlar: Kübra İmren Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol) Yvonne Marche Anderson, Nina Bogicevic (Beşiktaş)
(İHA)