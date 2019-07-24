Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilecek fikstür çekimine, federasyon yetkilileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katılacak.

Kaynak: AA