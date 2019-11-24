Haberler » Spor » Kadınlar Basketbol Süper Lig 6.Hafta - Spor

Kadınlar Basketbol Süper Lig 6.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

24.11.2019 08:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:37
Kadınlar Basketbol Süper Lig 6.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor ile Basketbol karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3 sayıyla kazandı. (58-55)


Salon: M. Sait Zarifoğlu Salonu


Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Tolga Edis xx, Muhammed Murat Zafer xx


OGM Ormanspor: Robinson xx (18), Paris xx (16), Nilay Kartaltepe x (3), Pelin Derya Bilgiç xx (14), Damla Gezgin x, Leedham x (5), Naile Çırak x (2)


Bellona Kayseri Basketbol: Kübra İmren Siyahdemir xx (10), Beril Albayrak x, Wauters xx (4), Barbee xx (18), Burke xx (16), Ivankovic x (3), Ayşegül Günay Aladağ xx (4), Gülse Uğur x


Periyotlar: 1. Periyot: 21-18 (OGM Ormanspor lehine) 2.Periyot: 7-13 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 3.Periyot: 13-11 (OGM Ormanspor lehine) 4.Periyot: 17-13 (OGM Ormanspor lehine)


Devre: Devre: 28-31 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.