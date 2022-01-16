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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Bandırma Basketbol Gençlik Spor Kulübü sahasında Kalamış Kalkedon Spor Kulübü'ne 60-57 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Bandırma Basketbol Gençlik Spor Kulübü sahasında Kalamış Kalkedon Spor Kulübü'ne 60-57 mağlup oldu.

Bandırma Basketbol Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 21-10 önde geçen Bandırma Basketbol Gençlik Spor Kulübü ilk yarının sonunda da 29-24 üstünlük kurdu.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü eline alan konuk ekip, son çeyreğe 43-42 önde girdiği maçtan 60-57 galip ayrıldı.

Bandırma Basketbol Gençlik Spor Kulübü'nde Sudenur Tok 19 sayı, Ecrin Köse ve İlayda Yetiş 11'er sayı ile oynadı. Kalamış Kalkedon Spor Kulübü'nde ise İrem Beriş 23, Özge Bilgin 18 Aleyna Baday 9 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri
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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Bandırma Basketbol Gençlik Spor Kulübü sahasında Kalamış Kalkedon Spor Kulübü'ne 60-57 mağlup oldu.

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