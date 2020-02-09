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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Bolu Artı Akademi takımına 70-49 yenildi.

09.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:50
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi

Kadınlar Bölgesel Ligi'nde Onyedi Üniversitesi Gençlik ve Kulübü sahasında Artı Akademi takımına 70-49 yenildi.

Bandırma Basketbol Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-07 önde geçen Bolu Artı Akademi, ilk yarının sonunda 42-21 üstünlük kurdu.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Bolu ekibi son periyoda 57-44 önde girdiği maçtan 70-49 galip ayrıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Sudenur Tok 22 sayı ile oynadı. Bolu Artı Akademi'de ise Duygu Kahraman 17, Elifnur Ayhan 14 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Kaynak: AA
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