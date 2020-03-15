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Kadınlar balık ağlarına el attı

Kadınlar balık ağlarına el attı Mesleğin ölmemesi için bu işe gönül verdiler Son yıllarda kıyı balıkçıları sayısı azalırken onlar balık ağı örerek mesleği yaşatmaya çalışıyorlar Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan uzatma ağı donanımı kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.

15.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:44
Kadınlar balık ağlarına el attı

Kadınlar balık ağlarına el attı

Mesleğin ölmemesi için bu işe gönül verdiler

Son yıllarda kıyı balıkçıları sayısı azalırken onlar balık ağı örerek mesleği yaşatmaya çalışıyorlar

TRABZON - Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan uzatma ağı donanımı kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.

Balıkçılıkla özdeşleşmiş Faroz Mahallesinde, usta öğreticiler tarafından kadınlara uzatma ağı donanımı kursu verilirken aralarında yaşlı kadınların bulunması dikkat çekti. Kadınlar her işte olduğu gibi balık ağında el atarken amaçlarının bu mesleği yaşatmak olduğunu belirtiyorlar.

Başlangıçta zor gibi görünen ağ örme işinin öğrendikçe daha zevkli olduğunu belirten kadınlar ilerleyen günlerde sayılarının artacağına inandıklarını söylüyorlar.

Mesleğin ölmemesi için bu işe gönül verdiklerini belirten kursiyerlerden Emine Nalcı, ailece denizci olduklarını ifade ederek, "Babam, kardeşlerim denizciydi. Bizde bu işi onlardan merak ettik. Hoşuma gidiyor. Bu meslek ölmesin diye bizde buna gönül verdik. Bayanların her yerde eli var bu işte neden olmasın diye bizde bu işe el attık. Küçükken babamla balığa gidiyorduk. Mesleğe aşinalığım vardı ancak tecrübem yoktu. Bende öğrenmek istedim. Şu an kursun ilk aşamalarındayız mekik dolduruyoruz, hocamız ağ yapmayı gösteriyor. İnşallah daha da ilerleyeceğiz. Çok güzel bir meslek kendi işinin patronu sayılırsın. Gençlere öğrenmesini tavsiye ederim. İki aydan beri kursa geliyorum. Düğüm atmayı, mekik doldurmayı öğrendim. Başta biraz zor gibi görünse de öğrendikçe daha zevkli oluyor. İlerleyen günlerde de sayımızın artacağını düşünüyorum" diye konuştu.


"Eşim ölünce bende denizden elimi çektim"

Kursiyerlerden 75 yaşındaki Ayşe Sağlam da, yıllarca eşiyle birlikte kayıkla denize açıldıklarını eşi ölünce de balıkçılığı bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Bütün sülalem balıkçı. Rahmetli babam kardeşlerim hepsi balıkçı. Bizde onlardan öğrendik. Eşimle birlikte 15 yıl kayıkla denize gittim. Denize gittiğimiz günlerde de ağları ben donatırdım. Eşim pek bilmezde o işi ben yapardım. Şu anda torunlarım bu mesleğini sürdürüyor. Bizim dönemimizde daha çok balık avlardık. Randımanlı ağlarımız olmamasına rağmen yine de işlerimiz iyi sayılırdı. Şu an denizde pek balık kalmadı. Eşim vefat edince bende denize gitmez oldum. Denize ağ atardık. Deniz çok zordu. Şu an bu mesleği yap deseler yapamam. Kürek çekmek, ağ çekmek zordu ancak mecbur yapardık. 10-15 yıldır artık denize gitmiyorum" dedi.

Faroz Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahir Sevgül de, kursun yeni başlamasına rağmen katılımın iyi olduğunu ifade ederek, "Derneğimiz 5 yıllık bir dernek. Amacımız istihdam oluşturmak. Bölgemizde ilk defa çabalarımız sonucu açıldı. Biz bunu Karadeniz bölgesinde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Burada bayanlarımıza olta donanımı, ağ dokuması ağ örmesi, ağ donanımı kurslarını öğreniyorlar. Henüz yeni başlamamıza rağmen katılım iyi" ifadelerini kullandı.

Kadınlar balık ağlarına el attı

Kaynak: İHA

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Kadınlar balık ağlarına el attı

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