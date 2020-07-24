Kadınlar Ayasofya Camii'ne akın etti
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Kadınlar Ayasofya Camii'ne akın etti

Kadınlar Ayasofya Camii'ne akın etti Tarihi ana şahitlik etmek için Fransa'dan geldi Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk cuman namazını kılmak isteyen kadınlar, Ayasofya Camii'ne akın ederek kendileri için ayrılan bölümü doldurdu.

Kadınlar Ayasofya Camii'ne akın etti
24.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:37

Kadınlar Ayasofya Camii'ne akın etti

Tarihi ana şahitlik etmek için Fransa'dan geldi

İSTANBUL - Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk cuman namazını kılmak isteyen kadınlar, Ayasofya Camii'ne akın ederek kendileri için ayrılan bölümü doldurdu. Tarihi ana şahitlik için Fransa'dan geldiğini belirten Saliha Karaoğlan, "Çocukluğumuzdan beri hayalimizdi. Zincirleri kırarak Ayasofya açılacak ezgileriyle büyümüştük" dedi.

Ayasofya Camii bugün kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk kez kılınacak olan cuma namazına eşlik etmeyen isteyen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kendileri için ayrılan alana gelmeye başladı. Cuma namazına yaklaşırken kadınlar için ayrılan alan doldu. Birçok kadın tarihi anları kaydetmek için cep telefonları görüntüler çektiği görüldü. Bazı kadınların ise alana Türk bayrakları ile geldi.

"Çocukluğumuzdan beri hayalimizdi"

Fransa'dan geldiğini söyleyen Saliha Karaoğlan, "Böyle bir günü bizlere nasip ettiği için öncelikle Allah'ımıza şükrediyoruz. Bugün açılmasında büyük çaba gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzdan beri hayalimizdi. Zincirleri kırarak Ayasofya açılacak ezgileriyle büyümüştük. Bugün burada başımızı secdeye koyabilene şükürler olsun. Akşam Fransa'dan geldim" dedi.

"Müze olması Ayasofya'yı bizden uzaklaştıran bir unsurdu"

Sabah 6'da yola çıkarak bu ana şahit olmak istediğini söyleyen Ümmühan Akbulut, "Çok mutluyuz. Milletimizle Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Ayasofya bize atalarımızdan mirastı. Müze olması Ayasofya'yı bizden uzaklaştıran bir unsurdu. Yeniden olması gerektiği gibi camiye çevrilmesi bizde anlatılmaz duygulara sebep oldu. Esenyurt'tan sabah 7'de yola çıktık. Arkadaşlarım ve ailemle birlikte geldik. Avluda da olsak uzakta da olsak bu ana şahit olmak istedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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