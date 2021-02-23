Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı belli oldu
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı belli oldu

23.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:22
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı açıklandı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ve final programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçları 8 Mart, final karşılaşması ise 9 Mart'ta oynanacak.

Program şu şekilde:

Yarı final (8 Mart Pazartesi)

15.00 - VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek Vestel)

20.15 - Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet (TVF Burhan Felek Vestel)

Final (9 Mart Salı)

19.00 - 1. maçın galibi- 2. maçın galibi (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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