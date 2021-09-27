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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı karşılaşmaları başlıyor

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı karşılaşmaları başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi yarın oynanacak 6 maçla başlayacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi yarın oynanacak 6 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmalarına 28-30 Eylül tarihlerinde Bursa, İzmir ve Ankara ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şu şekilde:

A Grubu (Bursa)

Yarın:

16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor

18.30 Yeşilyurt-PTT

29 Eylül Çarşamba:

16.00 PTT-Türk Hava Yolları

18.30 Bolu Belediyespor-Yeşilyurt

30 Eylül Perşembe:

12.00 PTT-Bolu Belediyespor

14.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt

B Grubu (İzmir)

Yarın:

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları

29 Eylül Çarşamba:

16.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit

18.30 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta

30 Eylül Perşembe:

12.00 Karayolları-Mert Grup Sigorta

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta

C Grubu (Ankara)

Yarın:

16.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor

18.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru

29 Eylül Çarşamba:

16.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor

18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor

30 Eylül Perşembe:

12.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor

14.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Haber: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı karşılaşmaları başlıyor - Haberler Spor
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