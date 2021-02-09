Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

09.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:14
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı kupada çeyrek final heyecanı şöyle:

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzey Boru

14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor

15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT

11 Şubat Perşembe:

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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