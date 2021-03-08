Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu

08.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:01
Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu

Bu yıl 20. düzenlenen Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı.

Bu yıl 20. düzenlenen Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı. VakıfBank ile Galatasaray HDI Sigorta takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 25-19, 25-17 ve 25-15 set sonuçlarıyla 3-0 VakıfBank oldu ve ismini finale yazdırdı.

Karşılaşmanın öncesinde TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A. Nihan Karaçam Salkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakada görevli tüm kadın hakem, gözlemciler ve her iki takımın kaptanlarına çiçek takdim etti. VakıfBank sporcuları karşılaşmanın seremonisine "Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun", Galatasaray HDI Sigorta sporcuları ise "Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de diğer finalist bu akşam saat 20.15'te oynanacak Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet maçının ardından belli olacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Melis, Gabi)

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay, Güldeniz, Sezen, Beren, Elifsu, Ergül, Gizem (L), (Çağla, Sude)

Setler: 25-19, 25-17 ve 25-15

Süre: 73 dakika (28 25 20)

-İHA-

Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu
Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar AXA Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:23:45. #1.14#
title