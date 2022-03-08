Kadınlar "Asla pes etme" dedi

Nilüfer'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi "Asla pes etme" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi. Kadınlar, yürüyüşün ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında kadına yönelik şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına karşı tepkilerini gösterdi.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlandığı, kadına yönelik şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınların seslerini yükselttiği Nilüfer'de, bu yıl "Asla pes etme"sesleri yükseldi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar gününü bu yıl hem coşkuyla kutladı, hem de Türkiye'de ve dünyada kadınların karşı karşıya kaldığı zorluklara karşı tepkilerini gösterdi.

Yoğun yağmur altında yapılan yürüyüş, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Nilüfer Kent Konseyi önünde başladı. Kadına yönelik şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına karşı sloganlar ve şarkılar eşliğinde Nilüfer Belediyesi İhsaniye Pazar Alanı'na kadar süren yürüyüşün ardından, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun, bir basın açıklaması yaptı. Altun, dünyaya barış umudu aşılayan bütün kadınları ve özellikle savaş şartları altında erkeklerle omuz omuza bağımsızlık mücadelesi veren Ukraynalı kadınları selamlayarak başladığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının Türkiye'de kadınlar açısından yıkıcı bir süreç başlattığını belirtti. "Kadın cinayetlerinin ve ev içi şiddettin artmasına rağmen önleyici ve koruyucu tedbirler uygulanmadı" diyen Altun, 2021 yılında Türkiye'de 280 kadının öldürülmesi, 217 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunmasına, 2022'nin ocak ve şubat aylarında 49 kadının öldürülmesi, 49 kadının da şüpheli şekilde ölü bulunmasına dikkat çekti.

Evde ve hayatın her alanında kadınların uğradığı şiddet ve istismarın son bulması için seferberlik çağrısında bulunan Altun, "Bu 8 Mart'ta da haklarımıza saldıran erkek zihniyete karşı kadın özgürlüğünde ısrarcı olacağımızı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok edecek politikalar üretilene kadar asla pes etmeyeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde herkesi eşitlik, insanca yaşam ve demokratik bir ülke için kadın dayanışmasını yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan yardımcısı Dr. Sibel Özer de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 'Size önem veriyoruz' diyen erkeklerin günü değil, eşit koşullarda çalışma ve ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkını talep ettiğimiz gündür. Kadını iş yaşamında, evde ve sosyal alanlarda özgür ve eşit kılacak günler için yılmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Barış Kadın Bandosu'nun da katılımıyla coşkulu geçen etkinlik "RdnBlack" müzik gurubunun etkileyici konseri ile sona erdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel