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Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Saç saça kavga anları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Saç saça kavga anları kameralara yansıdı

BOLU - Bolu'da, kocasının görüştüğü yabancı uyruklu kadınla caddede buluşan Hatice D. ile yeğeni Gülhan D., 1 çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. (19)'yle saç saça kavga etti. Kadınların yasak aşk kavgasını vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice D. isimli kadın kendisinden 13 yaş küçük olan eşi Osman D.'nin, 1 çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., ilişkisini öğrenen eşine, "Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun" dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile caddede buluştu. Hatice D., İbdisa K.'dan eşiyle görüşmeyi bırakmasını istedi. İbdisa K.'nin Osman D. ile görüşeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktı. Cadde ortasında saç saça kavga eden kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından fenalaşan Hatice D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Irak uyruklu İbdisa K. ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadınların kavgasını ayıran Erhan Saçan, "Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında yüz kişi var kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım.

Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Saç saça kavga anları kameralara yansıdı

Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Saç saça kavga anları kameralara yansıdı

Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Saç saça kavga anları kameralara yansıdı

Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Saç saça kavga anları kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
Kadınlar arasında yasak aşk kavgası karakolda bitti

Kadınlar arasında yasak aşk kavgası karakolda bitti

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Haber: Kadınlar arasında yasak aşk kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Saç saça kavga anları kameralara yansıdı - Haberler
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