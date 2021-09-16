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Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında kadınlar kentteki doğal ve kültürel mekanları geziyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında kadınlar kentteki doğal ve kültürel mekanları geziyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında kent merkezinden alınan kadınlar Edremit Marinada bir araya geldi. Burada kadınlara Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgilendirici toplantı yapıldı. Toplantıda telefon dolandırıcılığı, iletişim yoluyla dolandırıcılık, kişisel bilgilerin önemi, hırsızlık gibi konularda bilgiler verildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) mobil uygulaması hakkında da bilgiler verilerek uygulamanın indirilmesi istendi. Yapılan tanıtıcı toplantının ardından kadınlar Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait deniz otobüsleriyle Akdamar Adasına gitti. Adaya giden kadınlar, tarihi kiliseyi ve adayı gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Geziden büyük keyif aldıklarını belirten kadınlar, "Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik bizi mutlu etti. Bu güzel etkinlik için belediyeye çok teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

Kadınlar Akdamar Adasını gezdi

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Haber: Kadınlar Akdamar Adasını gezdi - Haberler
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