KADINLAR AFGANİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNE MOR ÇELENK BIRAKTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHAKadınlar, 'Afgan kadınları yalnız değildir' diyerek Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Kadınlar, 'Afgan kadınları yalnız değildir' diyerek Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından konsolosluk önüne mor çelenk bırakıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, 'Afganistanlı Kadınlar Asla Yalnız Yürümeyecek' yazılı dövizler açarak Beşiktaş'taki Afganistan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Grup üyeleri 'Taliban ve destekçileri yeryüzünden silinecek, kadınlar laiklikle yaşayacak' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim "Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi ardında yaşananları gazetelerde, internetten Afganistanlı kadınların anlattıklarından görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Kendilerini yalnız hisseden, onların görünmediğini düşünen başta Afganistan'da yaşayan bütün kadınlara asla yalnız olmadıklarını söylemek istiyoruz" dedi.Yapılan basın açıklamasının ardından Afganistan Başkonsolosluğu önüne "Kadınlar laiklikle Yaşayacak" yazılı mor çelenk bırakıldı.

Eylem nedeniyle polis, konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı