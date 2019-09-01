Kadınlar, 80 yaşındaki taciz zanlısını yakalayıp, polise teslim etti

01.09.2019 10:36

ADANA'da, 12 kadın kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki bir adamı işbirliği yaptıktan sonra pusu kurup yakalattı. Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede dolaşan 80 yaşındaki şüpheli, bir süre mahallede bulunan kadınları elle, sözle taciz etmeye başladı. Tacize uğrayanların giderek artması üzerine kadınlar işbirliği yapmaya karar verdi. Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etmek isteyen 12 kadın sokağın giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. Olay günü yine mahalleye giren şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine, kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı. Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli bir evin bahçesine getirilerek üzerine demir kapı kilitlendi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Kadınların tepki vermesi üzerine, polis şüpheliyi karakola götürdü. Sokakta toplanan kadınlar, Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyor. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyor. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olduk dedi. Şüpheliden şikayetçi olan kadınlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA