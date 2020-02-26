Kadınlar 8 Mart'ta 'Şiddete hayır' demek için dans edecek

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:02

Muratpaşa'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadına şiddete hayır" "Kadın varsa yaşam vardır" demek için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşuyor. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği 8 Mart etkinliğinde binlerce kadın, Ajda Pekkan'ın 'Hür doğdum hür yaşarım' şarkısıyla dans edecek.



Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Erik dalı' oynayarak kadına yönelik şiddete, cinsiyet ayrımcılığına karşı seslerini yükselten Muratpaşalı kadınlar, bu yıl Ajda Pekkan'ın 1975'li yıllara damgasını vuran 'Hür doğdum hür yaşarım' şarkısıyla dans edecek. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği 8 Mart etkinliğinde kadınlar "Kadına şiddete hayır" demek, "Kadın varsa yaşam vardır" diye haykırmak için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşacak.



Geçen yıl 3 bin 500 kadının katıldığı etkinlik için Muratpaşa Belediyesi'nin dans eğitmenleri, halk dansları öğretmenleri farklı noktalarda kadınlarla birlikte çalışmaya başladı. Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi başta olmak üzere belediyenin sanat ve meslek edindirme kurs merkezlerinde, spor sahalarında eğitimler hafta boyunca devam edecek.



"Şiddete karşı tepki"



Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe 3 bin 500 kişinin katıldığını belirterek 8 Mart Pazar günü yine binlerce kadının Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda olacağını söyledi. Uysal, 8 Mart'ta Yonca Lodi'nin de bir konser vereceğini söyledi. Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak kadının toplumsal konumunun güçlenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin sona ermesi için Al Yazma başlığında altında gerçekleştirdikleri çalışmaların başlangıcının 2015 yılı 8 Mart'ı olduğunu söyledi. 5 yıl içinde Muratpaşa Belediyesi'nin 3 kadın danışma merkezine sahip ve kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliklerin sona ermesi alanında uyguladığı projelerle Türkiye'nin öncü ve model kurumlarından biri haline geldiğini belirten Uysal, 8 Mart etkinliğinin hem Türkiye'nin birlik ve beraberliği, dayanışması hem de kadına yönelik şiddet ve haksızlıklara karşı tepkinin ifadesi olacağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA