Kadınlar 8 Mart'ı halay çekerek kutladı

TUNCELİ (AA) - Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan kadınlar

Kadınların davul zurna eşliğinde halay çekmesi

Kadın korosunun katılımcılara müzik dinletisi sunması - Tunceli

Tunceli'de de kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kent müzesini ücretsiz gezdi.

Tunceli Müzesi Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, kadınlar müzede görevli personel tarafından kapıda karşılandı.

Günleri kutlanan ve karanfil hediye edilen kadınlar, daha sonra müzedeki "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümlerini gezdi.

Ziyaretçilerden Alev Kılıç, AA muhabirine, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada çok güzel tarihi eserler var ve sergilenen eserlerin toplumumuzda ayrı bir değeri bulunuyor. Müzenin yapılması Tunceli için çok güzel bir katkı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kentteki bir başka etkinlikte ise Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda bir aya gelen kadınlar, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye tarafından organize edilen etkinlikte, kadınlar davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte kadın korosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu.