Kadınlar 3.Ligi 9 Kasım'da başlayacak

16.10.2019 11:34

Kadınlar 3. Ligi, 9 Kasım 2019 Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak.



Kadınlar 3.Liginde Kayseri'yi Kılıçaslan Yıldızspor ve Anadolu Yıldızspor takımları temsil edecek. Kılıçaslan Yıldızspor ve Anadolu Yıldızspor Kadınlar 3.Liginde 8.grupta mücadele edecek. Ligin 1.haftasında Kılıçaslan Yıldızspor ligin ilk maçını deplasmanda Ülküm Spor ve Gençlik Kulübü ile oynarken, Anadolu Yıldızlarıspor ise yine deplasmanda Mersin Camspor ile karşı karşıya gelecek.



11 takımlı 2, 10 takımlı 3, 9 takımlı 1 ve 6 takımlı 3 grupta toplam 79 takımın mücadele edeceği ligde, maçlar 6 takımlı gruplarda dört devreli lig usulüne göre, diğer gruplarda ise çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Lig sonunda 11,10 ve 9'lu grupları ilk 3 sırada bitiren 18 takım ile 6'lı grupları ilk 2 sırada bitiren 6 takım play-off oynamaya hak kazanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA