Kadınlar 20 ailenin bakkal borcunu ödedi
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Kadınlar 20 ailenin bakkal borcunu ödedi

Kadınlar 20 ailenin bakkal borcunu ödedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da Mübeccel Kafkaslı başkanlığındaki Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, Ramazan ayında da desteklerini sürdürüyor.

Manisa'da Mübeccel Kafkaslı başkanlığındaki Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, Ramazan ayında da desteklerini sürdürüyor. Manisa'da çeşitli mahallelerde bulunan bakkallardaki veresiye borçlarını kapatan kadınlar, 250 aileye de Ramazan kolisi yardımında bulundu.

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi'nin, konsey üyeleri ve dostlarının destekleriyle her sene güzel çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Mübeccel Kafkaslı, "Mutlu anlar yaşadık, dostlarımızın ve üyelerimizin bağışlarıyla hazırladığımız 250 Ramazan paketini ve ilave yiyeceklerle birlikte maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dağıtım yaptık. Alanlar çok dua ettiler, çok mutlu oldular. Allah'tan diliyorum nice hayırlı ramazanlar versin. Hep beraber sağlıklı bu güzel görevleri yapmaya gayret edelim. Mahalle bakkallarında 20 hanenin veresiye defterindeki borçlarını sildik. O da ayrı bir çalışmaydı. Ramazan ayı süresince elimizden geldiği kadar yardımlara koştuk, koşmaya devam edeceğiz. Allah tekrarını nasip etsin. Destek olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Kadınlar 20 ailenin bakkal borcunu ödedi
Kadınlar 20 ailenin bakkal borcunu ödedi
Kadınlar 20 ailenin bakkal borcunu ödedi
Kadınlar 20 ailenin bakkal borcunu ödedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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