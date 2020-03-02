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Kadınlar 2.Lig 16.Hafta

Kadınlar 2.Lig 16.haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Dudulluspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.

02.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:01
Kadınlar 2.Lig 16.Hafta

Kadınlar 2.Lig 16.haftasında ile Dudulluspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Ahmet İnci xxx, Erkan Kırçıl xxx


Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, Bengü Yücebaş xx, Narin Yakut xx, Mihriban Topal xx, Dilan Aslan xx, Şeyma Yücel x (Rabia Behlül Koç xx dk.40), Melda Çetin xx, Mine Okaytu xx (Gülşen Urgun x dk.88), Ayşegül Elif Hemit xx, Nazar Tanrısever xx, Elvin Kılınç


Dudulluspor: Zerda Taşçı x, Eylül Kayra Atmaca xx, (Berivan Akyüz x dk.75), Zeynep Okumuş xx, Dilan Erkul xx, Suhdenur Arpacı xx, Birgül Çelik xx, (Canay İmrek x dk.61) Doğa Selen Sancar xx, Selda Ataç xx, Ferda İpek Çevik xx, Dilara Yılmaz xx, Eve Tütüncü xx, (Sena Bodur x dk.89)


Goller: Rabia Behlül Koç (dk.64) (Kayseri Gençlerbirliği), Doğa Selen Cancar (dk.20) (Dudulluspor)


Kırmızı Kart: Zerda Taşçı (dk.60) (Dudulluspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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