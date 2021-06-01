Kadınlar 1 numarası Barty, Fransa Açık'ta ikinci turda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlar 1 numarası Barty, Fransa Açık'ta ikinci turda

Kadınlar 1 numarası Barty, Fransa Açık'ta ikinci turda
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, ikinci tura yükseldi.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, ikinci tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, 2019 yılı şampiyonu Barty, klasmanın 70. basamağındaki ABD'li Bernarda Pera ile karşılaştı.

Avustralyalı tenisçi, toplam 2 saat süren mücadelede rakibini 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, turnuvaya özel davetiyeyle (wildcard) katılan Fransız Oceane Babel'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Kadınların 13 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady ise Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 6-3'lük iki setle mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Öte yandan, Fransa Açık'ın ilk gününde Belçikalı Greet Minnen'i yenerek tur atlayan kadınların 11 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Varank Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadınlar 1 numarası Barty, Fransa Açık'ta ikinci turda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:49:22. #1.14#

title