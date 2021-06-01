Kadınlar 1 numarası Barty, Fransa Açık'ta ikinci turda

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, ikinci tura yükseldi.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, ikinci tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, 2019 yılı şampiyonu Barty, klasmanın 70. basamağındaki ABD'li Bernarda Pera ile karşılaştı.

Avustralyalı tenisçi, toplam 2 saat süren mücadelede rakibini 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, turnuvaya özel davetiyeyle (wildcard) katılan Fransız Oceane Babel'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Kadınların 13 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady ise Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 6-3'lük iki setle mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Öte yandan, Fransa Açık'ın ilk gününde Belçikalı Greet Minnen'i yenerek tur atlayan kadınların 11 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya