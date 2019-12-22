Kadınlar 1. Lig: Hakkarigücü: 4 - Amedspor: 3
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk takım Amedspor Kadın Futbol Takımını 4-3 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk takım Amedspor Kadın Futbol Takımını 4-3 yendi.
Yoluna emin adımlarla devam eden Hakkargücü Kadın Futbol Takımı, Merzan Futbol Sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta heyecanlı dakikalar yaşandı. Hakkarigücü, konuk takım Amedspor'u 4-3 yendi.
Maçı Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi. - HAKKARİ