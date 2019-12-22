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Kadınlar 1. Lig: Hakkarigücü: 4 - Amedspor: 3

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk takım Amedspor Kadın Futbol Takımını 4-3 yendi.

22.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:27
Kadınlar 1. Lig: Hakkarigücü: 4 - Amedspor: 3

(TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü, konuk takım Amedspor Kadın Futbol Takımını 4-3 yendi.


Yoluna emin adımlarla devam eden Hakkargücü Kadın Futbol Takımı, Merzan Futbol Sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta heyecanlı dakikalar yaşandı. Hakkarigücü, konuk takım Amedspor'u 4-3 yendi.


Maçı Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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