KADININ YOLUNU KESTİ; ARACIN CAMINI TEKME İLE BÖYLE KIRDI
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KADININ YOLUNU KESTİ; ARACIN CAMINI TEKME İLE BÖYLE KIRDI

Pendik'te genç kadının yaşadığı korku dolu dakikalar kameradaİlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİİSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te bir kadının, eski erkek arkadaşı tarafından önce yolu kesildi ardından aracı tekmelendi.

06.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:18

Pendik'te genç kadının yaşadığı korku dolu dakikalar kamerada

İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİİSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te bir kadının, eski erkek arkadaşı tarafından önce yolu kesildi ardından aracı tekmelendi. Kadının korku dolu anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Korku dolu dakikaları anlatan kadın emniyette verdiği ifadede Aracın camını kırdıktan sonra benim sol koluma doğru vurdu, saçlarımı çekti dedi. Sürekli şiddete uğradığını belirten kadın, yetkililerden yardım istedi.

Pendik'te, akşam saatlerinde otomobille markette alışveriş yapmaya giden N. Y.(38)'nin önünü, beyaz bir otomobil kesti. Aralarında N. Y.'nin eski erkek arkadaşı Y. G.(30) 'nin de olduğu iki kişi araçtan inerek otomobiline doğru ilerledi. N. Y.'nin konuşmak istememesi üzerine tepki gösteren Y.G. arabayı yumruklamaya başladı. Saldırgan ardından tekme atarak otomobilin camını kırdı. Şoka giren N. Y.'ye bir başka sürücü yardım etti. Durumu polis ekiplerine haber veren N. Y., saldırganlardan şikayetçi olurken yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Olay sonrasında ifadesi alınan Y. G.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'BANA ZARAR VERECEK DİYE KORKUMDAM CAMI AÇAMADIM

Olay anını anlatan N. Y., 'Ben kiraladığım aracımla sigara almaya çıktığımda tanımadığım bir araç önüme kırdı. Araçtan iki kişi indi. Görüntülerde de var. O kişilerden birisi benim eskiden görüştüğüm, gönül ilişkisi yaşadığım bir insandı. İki hafta önce ben onunla görüşmeyi sonlandırdım. Her yerden engellemiştim. 'Camı aç' diye vurdu. Ben korkumdan açamadım. Çünkü daha önce beni darp etmişti. Burnuma kafa atmıştı. Bana zarar verecek diye korkumdan camı açamadım. Sadece camı yarıladım. Beni tehdit etti. Bağırdı, çağırdı. Arabayı geri vitese takıp kaçmaya çalıştığım esnada camı kırdı diye konuştu. N.Y, Ben şoka girdim. Araç kiralık. Her yerim cam oldu. Ufak tefek kesiklerim de var zaten. Korktum. Yanında arkadaşı da vardı. Arkadaşına da 'Lütfen al' dedim. Hiçbir şey yapmadan öylece bekledi. Beni kurtarma gibi hiçbir duruma girmedi. Öndeki araç benim eski görüştüğüm kişinin aracı değildi. Eğer görseydim onu ben geri kaçardım. Sonra arabalarına bindiler ve gittiler. Camı önce yumrukladı. Kıramayınca tekme attı. Aracın içine girip beni darp etmeye çalıştı. Ben kenara doğru yattım. Şoka girdim hiçbir şey yapamıyordum yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun bana yardımcı oldu dedi. N.Y., şüphelinin camı kırdıktan sonra sol koluna vurduğunu, saçlarını çektiğini de söyledi.

'KARAKOLA GİDİYOR, İFADE VERİYOR VE ÇIKIYOR

Y. G.'nin daha önce de kendisine şiddet uyguladığını söyleyen N. Y., 'Uzaklaştırma kararı olduğu halde daha önce de eski eşini darp etmiş. Karakola gidiyor ifade veriyor ve çıkıyor. Ben bu zamana kadar ailemden, babamdan, eski eşimden bile dayak yememiş bir insanım. İlk defa bunu yaşadığımda, darp edildiğimde bana, 'Ne olacak ki, ifade verir çıkarım bu sefer seni öldürürüm. Benim kaybedecek bir şeyim yok.' dedi. Ölümle tehdit edildim. Kızımla, Kız kardeşimle tehdit edildim. Defalarca darba uğradım. O zaman hep korkumdan, şikayet etsem ne olacak ki ifade verip çıkacak, beni öldürür, kız kardeşime zarar verir şeklinde konuştu.

'İLK DEFA ŞİDDETİNE, ZORBALIĞINA MARUZ KALMIYORUM

N. Y., 'Korkarak yaşamak istemiyorum. Ben bu zamana kadar korkarak durdum. İlk defa şiddetine, zorbalığına maruz kalmıyorum. Defalarca haksız yere de çok çok yaşadım. Sustukça bunun devamı geliyor. Korkarak yaşamak istemiyorum. Ne olacaksa olsun istiyorum. Ceza almasını istiyorum. Etrafta elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Eski eşinin de şikayetleri var bununla ilgili. Şu anda öğrendiğim kadarıyla tehditten aranması varmış. Bu kadar insana bu kadar korkuyu yaşatamamalı. Ben bu zamana kadar kızımdan endişe ettiğimden dolayı sustum. O çok iyi biliyor benim zayıf noktamın kızım olduğunu. Kızım için korkarak sustuğumu. Ben bu sefer kızım için konuşuyorum. Kızımı ve kendimi korumak için konuşuyorum diye konuştu.

'A DE SUS, B DE YUMRUK, C DE TOKAT

Evine daha önce gizlice girdiğini anlatan N. Y., 'Ben güvenlikli sitede oturuyorum. Daha önce bu şahıs benim evime balkondan girebildi. Ben şok oldum. Allah'tan kızım parktaydı. Ben de içerideydim, bir baktım ki karşımda. Kapıdan girmedi biliyorum. Yaz zamanındayız malum biliyorsunuz balkon kapısı açık, bu şekilde bir olay yaşadım. O zaman korkudan şikayet edemedim. Tam da oturduğum sitede evimin karşısından ev tuttu. Tam göz hapsindeydim. Muhtemelen de o akşam takip edildim. Bu kadar tesadüf olamaz. Bana uygun olmadığını anladığım da ben defalarca ayrılmak istedim. Yakamı kurtaramadım. Sürekli küfür, hakaret, özgüven zedeleyici sözler, aşağılama. Zaten darp, dayak da var. Burnum onun attığı kafa darbesiyle hafif yamuldu. Her yerim mosmor. Ben daha 1 hafta öncesine kadar yaz ortasında hırka ile geziyordum. Kollarımın her yeri mosmor oldu. A de sus, B de yumruk, C de tokat şeklinde konuştu.

'ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK DOLAŞIYOR

N. Y. Yetkililere seslenerek, 'Emniyete sesleniyorum, bu tarz insanların ellerini kollarını sallaya sallaya bizim gibi savunmasız kadınlar için tehlike oluşturarak, bizleri korkutarak etrafta 'erkeğim' diye dolaşmasın. Bu insanın bana borcu da var. 5,5- 6 bin lira borcu da var. Maddi, manevi, bedenen her türlü tarafından kullanıldım. Buna daha devam edilmesini istemiyorum. Bana bunları yaptı benden sonra bir başkasına, bir başka genç kıza, eski eşine yapabilmesini de istemiyorum dedi.

KADININ YOLUNU KESTİ; ARACIN CAMINI TEKME İLE BÖYLE KIRDI

Kaynak: DHA

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