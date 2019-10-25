Kadının temsil mücadelesinin başlangıcı: Muhtar seçilme hakkının yıl dönümü

25.10.2019 20:44

Kadınlara köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçme ile seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümünde, kadının yerel topluluklar üzerindeki destekleyici rolü bir kez daha vurgulanıyor. Seçilme hakkının kazanıldığı 26 Ekim, kadınların karar alma mekanizmalarında temsili için bir milat.



Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı, 2 Kasım 1933'te Aydın Güre İlçesi'nin Demircidere köyünde yapılan seçimlerde Gül Esin Aydın oldu. Euronews.com'da Görüntüle