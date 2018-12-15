Kadının İş Gücüne Katılımı İçin Protokol İmzalandı

Aksaray'da, kadının iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak üzere kurumlar ve kadın sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aksaray İl Müdürlüğü ve Aksaray Ticaret Borsası ile kadın dernekleri, kadının iş gücü piyasasında daha fazla yer almasını sağlamaya yönelik iş birliğine gidecek. Bu amaçla hazırlanan İş gücü Piyasasında Daha Fazla Kadın Eli İş Birliği Protokolü, Aksaray Ticaret Borsasında düzenlenen törenle imzalandı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, imza töreninde yaptığı konuşmada, iş birliği protokolüyle nitelikli kadın iş gücünün temin edilmesini sağlayacak önemli çalışmaların yapılacağını söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ise daha fazla kadın istihdamına yönelik ciddi projeler hazırlandığını belirterek, ilde 2018 yılında 400'e yakın girişimci kadının kendi iş yerini kurduğunu kaydetti.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise İŞKUR ile ortaklık yaptıkları bu 40. proje ile iş gücü piyasasında daha fazla kadın eli olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Aksaray Valisi Ali Mantı, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ile Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu, Aksaray Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İş'de Kadın Güç'te Kadın Derneği ve Aksaray Engelli Anneler Derneği başkan ve temsilcileri tarafından imza altına alındı.